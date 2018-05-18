Из-за обстрела ДФС Авдеевка снова осталась без воды

В прифронтовой Авдеевке снова проблемы с водоснабжением. В результате обстрела и повреждения электрощитовой в очередной раз приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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17 мая около 21:40 в результате обстрела и повреждения электрощитовой в здании реагентного хозяйства приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции (находится в серой зоне), которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку (около 22 тысяч жителей). Подача воды осуществляется самотеком,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что при необходимости обеспечения населения водой будут осуществлять подачу почасово из резервуара Авдеевки. Проведение ремонтно-восстановительных работ планируют проводить 18 мая.

Напомним, в Донецкой областной государственной администрации надеются на то, что наблюдатели ОБСЕ будут круглосуточно контролировать ситуацию вокруг фильтровальной станции.



Добавим, днем 17 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрелы. Колонна автомобилей, которая перевозила сотрудников ДФС, попала под вражеский огонь. Известно о по меньшей мере 5 раненых. 18 апреля станция прекратила свою работу. Без воды остались Авдеевка, поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое, а также частично Донецк и Ясиноватая.