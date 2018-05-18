13:35
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Через обстріл ДФС Авдіївка знову залишилась без води

49 Читать новость на русском
Роботу Донецької фільтрувальної станції знову зупинили
Роботу Донецької фільтрувальної станції знову зупинили / 5.ua

У прифронтовій Авдіївці знову проблеми із водопостачанням. Внаслідок обстрілу та пошкодження електрощитової вкотре призупинена робота Донецької фільтрувальної станції.

Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ: Будь-яке застосування озброєння є порушенням домовленостей

17 травня близько 21:40 внаслідок обстрілу та пошкодження електрощитової в будівлі реагентного господарства призупинено роботу Донецької фільтрувальної станції (знаходиться в сірій зоні), яка забезпечує водопостачанням Авдіївку (близько 22 тисяч мешканців). Подача води здійснюється самопливом,
– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що при необхідності забезпечення населення водою подачу будуть здійснювати погодинно від резервуару Авдіївки. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт планують проводити 18 травня.

Нагадаємо, у Донецькій обласній державній адміністрації сподіваються на те, що спостерігачі ОБСЄ цілодобово контролюватимуть ситуацію навколо фільтрувальної станції.

 Додамо, вдень 17 квітня співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли. Колона автомобілів, яка перевозила співробітників ДФС, потрапила під ворожий вогонь. Відомо про щонайменше 5 поранених. 18 квітня станція припинила свою роботу. Без води залишились Авдіївка, селище Красний Партизан, село Крута Балка та Верхньоторецьке, а також частково Донецьк та Ясинувата.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук