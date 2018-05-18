Через обстріл ДФС Авдіївка знову залишилась без води

У прифронтовій Авдіївці знову проблеми із водопостачанням. Внаслідок обстрілу та пошкодження електрощитової вкотре призупинена робота Донецької фільтрувальної станції.

Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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17 травня близько 21:40 внаслідок обстрілу та пошкодження електрощитової в будівлі реагентного господарства призупинено роботу Донецької фільтрувальної станції (знаходиться в сірій зоні), яка забезпечує водопостачанням Авдіївку (близько 22 тисяч мешканців). Подача води здійснюється самопливом,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що при необхідності забезпечення населення водою подачу будуть здійснювати погодинно від резервуару Авдіївки. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт планують проводити 18 травня.

Нагадаємо, у Донецькій обласній державній адміністрації сподіваються на те, що спостерігачі ОБСЄ цілодобово контролюватимуть ситуацію навколо фільтрувальної станції.

Додамо, вдень 17 квітня співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли. Колона автомобілів, яка перевозила співробітників ДФС, потрапила під ворожий вогонь. Відомо про щонайменше 5 поранених. 18 квітня станція припинила свою роботу. Без води залишились Авдіївка, селище Красний Партизан, село Крута Балка та Верхньоторецьке, а також частково Донецьк та Ясинувата.