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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Донецькій ОДА сподіваються на встановлення цілодобового контролю спостерігачів ОБСЄ

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У Донецькій ОДА сподіваються на встановлення цілодобового контролю спостерігачів ОБСЄ
У Донецькій ОДА сподіваються на встановлення цілодобового контролю спостерігачів ОБСЄ / day.kyiv.ua

У Донецькій обласній державній адміністрації сподіваються на те, що спостерігачі ОБСЄ цілодобово контролюватимуть ситуацію навколо фільтрувальної станції.

Про це на зустрічі з представниками ОБСЄ сказав заступник голови Донецької ОВЦА Євген Вілінський, повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

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Через обстріли ми не можемо відновити газопостачання Красногорівки та Мар’їнки. Великі проблеми виникають через обстріли Донецької фільтрувальної станції. Ворог постійно обстрілює об’єкти, які необхідні людям для нормального життя. Страждають від обстрілів як військові, так і цивільні,
– зазначив Вілінський.

Він також наголосив на необхідності встановлення цілодобового контролю СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції, з метою збереження режиму тиші і вночі.

Вілінський додав, що обласна влада докладає максимум зусиль для відновлення інфраструктури області, але через постійні обстріли російських окупаційних військ постійно викликають загрози у забезпеченні нормальної життєдіяльності.

Додамо, представники Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відмовились надати гарантії безпеки персоналу та спостерігачам Місії ОБСЄ в районі ДФС для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, вдень 17 квітня співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли. Колона автомобілів, яка перевозила співробітників ДФС, потрапила під ворожий вогонь. Відомо про щонайменше 5 поранених. 18 квітня станція припинила свою роботу. Без води залишились Авдіївка, селище Красний Партизан, село Крута Балка та Верхньоторецьке, а також частково Донецьк та Ясинувата.

 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька ОБСЄ
Джерело: 24 канал
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