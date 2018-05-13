21:22
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Донецкой ОГА надеются на установление круглосуточного контроля наблюдателей ОБСЕ

52 Читати новину українською
В Донецкой ОГА надеются на установление круглосуточного контроля наблюдателей ОБСЕ
В Донецкой ОГА надеются на установление круглосуточного контроля наблюдателей ОБСЕ / day.kyiv.ua

В Донецкой областной государственной администрации надеются на то, что наблюдатели ОБСЕ круглосуточно будут контролировать ситуацию вокруг фильтровальной станции.

Об этом на встрече с представителями ОБСЕ сказал заместитель председателя Донецкой ОВГА Евгений Вилинский, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Читайте также: Боевики включили Рубана в список на обмен пленными, – СБУ

Из-за обстрелов мы не можем восстановить газоснабжение Красногоровки и Марьинки. Большие проблемы возникают из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Враг постоянно обстреливает объекты, которые необходимы людям для нормальной жизни. Страдают от обстрелов как военные, так и гражданские,
– отметил Вилинский.

Он также отметил необходимость установления круглосуточного контроля СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции с целью сохранения режима тишины и ночью.

Вилинский добавил, что областная власть прилагает максимум усилий для восстановления инфраструктуры области, но из-за постоянных обстрелов российских оккупационных войск постоянно возникают угрозы в обеспечении нормальной жизнедеятельности.

Добавим, представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказались предоставить гарантии безопасности персоналу и наблюдателям Миссии ОБСЕ в районе ДФС для осуществления ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, днем 17 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел. Колонна автомобилей, которая перевозила сотрудников ДФС, попала под вражеский огонь. Известно по меньшей мере о 5 раненых. 18 апреля станция прекратила свою работу. Без воды остались Авдеевка, поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое, а также частично Донецк и Ясиноватая.
 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка ОБСЕ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук