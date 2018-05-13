В Донецкой ОГА надеются на установление круглосуточного контроля наблюдателей ОБСЕ

В Донецкой областной государственной администрации надеются на то, что наблюдатели ОБСЕ круглосуточно будут контролировать ситуацию вокруг фильтровальной станции.

Об этом на встрече с представителями ОБСЕ сказал заместитель председателя Донецкой ОВГА Евгений Вилинский, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

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Из-за обстрелов мы не можем восстановить газоснабжение Красногоровки и Марьинки. Большие проблемы возникают из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Враг постоянно обстреливает объекты, которые необходимы людям для нормальной жизни. Страдают от обстрелов как военные, так и гражданские,

– отметил Вилинский.

Он также отметил необходимость установления круглосуточного контроля СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции с целью сохранения режима тишины и ночью.

Вилинский добавил, что областная власть прилагает максимум усилий для восстановления инфраструктуры области, но из-за постоянных обстрелов российских оккупационных войск постоянно возникают угрозы в обеспечении нормальной жизнедеятельности.

Добавим, представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказались предоставить гарантии безопасности персоналу и наблюдателям Миссии ОБСЕ в районе ДФС для осуществления ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, днем 17 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел. Колонна автомобилей, которая перевозила сотрудников ДФС, попала под вражеский огонь. Известно по меньшей мере о 5 раненых. 18 апреля станция прекратила свою работу. Без воды остались Авдеевка, поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое, а также частично Донецк и Ясиноватая.

