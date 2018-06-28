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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из-за оккупантов на админгранице с Крымом образовались многочисленные пробки, – Госпогранслужба

243 Читати новину українською
На фото – машины, которые уже прошли контроль украинских служб
На фото – машины, которые уже прошли контроль украинских служб / Пресс-центр Госпогранслужбы

На админгранице с аннексированным Россией Крымом образовались многочисленные пробки. В День Конституции Украины оккупанты решили особым образом "поздравить" украинцев и устроить длительные проверки их транспортных средств.

Об этом информирует пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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В очередной раз оккупанты "поздрвляют" украинских граждан с праздниками в своем стиле - медленно пропускают через админграницу. Несмотря на то, что пасажиротранспортний поток значительных изменений в сравнении с прошлым годом не претерпел (в мае этого года наблюдалось уменьшение) – оккупанты продолжают создавать трудности для граждан Украины,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 июня оккупационные службы пропускают в среднем около 10 автомобилей в час, в результате чего перед КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" образовались искусственные очереди (по состоянию на 16:00 около 50 автомобилей).

По словам пограничников, возле контрольного пункта "Чонгар" ситуация стабильная и очередей нет.

В пограничной службе просят граждан учесть эту ситуацию.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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