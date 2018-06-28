Через окупантів на адмінмежі з Кримом утворились численні затори, – Держприкордонслужба

На адмінмежі з анексованим Росією Кримом утворилися численні затори. У День Конституції України окупанти вирішили в особливий спосіб "привітати" українців та влаштувати довгі перевірки їхніх транспортних засобів.

Про це інформує прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

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В черговий раз окупанти "вітають" українських громадян зі святами у своєму стилі - повільно пропускають через адмінмежу.

Незважаючи на те, що пасажиротранспортний потік значних змін з минулим роком не зазнав (у травні цього року спостерігалося зменшення) - окупанти продовжують створювати труднощі для громадян України,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 червня окупаційні служби пропускають в середньому біля 10 автівок на годину, через що перед КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" утворились штучні черги (станом на 16 годину біля 50 автівок).

За словами прикордонників, біля контрольного пункту "Чонгар" ситуація стабільна і черг немає.

У прикордонній службі просять громадян врахувати цю ситуацію.