20:56
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Через окупантів на адмінмежі з Кримом утворились численні затори, – Держприкордонслужба

1267
Окупанти тримають у черзі близько 50 автівок
Окупанти тримають у черзі близько 50 автівок / vip76.mn

На адмінмежі з анексованим Росією Кримом утворилися численні затори. У День Конституції України окупанти вирішили в особливий спосіб "привітати" українців та влаштувати довгі перевірки їхніх транспортних засобів.

Про це інформує прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Читайте також: ФСБ РФ у Криму затримала водія дружини Джемілєва: подробиці

В черговий раз окупанти "вітають" українських громадян зі святами у своєму стилі - повільно пропускають через адмінмежу.
Незважаючи на те, що пасажиротранспортний потік значних змін з минулим роком не зазнав (у травні цього року спостерігалося зменшення) - окупанти продовжують створювати труднощі для громадян України,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 червня окупаційні служби пропускають в середньому біля 10 автівок на годину, через що перед КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" утворились штучні черги (станом на 16 годину біля 50 автівок).

За словами прикордонників, біля контрольного пункту "Чонгар" ситуація стабільна і черг немає.

У прикордонній службі просять громадян врахувати цю ситуацію. 

 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Страшний ренесанс хімічної зброї
сьогодні, 20:15 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 517
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сьогодні, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 4032
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні, 18:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 826
День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
сьогодні, 17:35 День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
89
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сьогодні, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 996
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук