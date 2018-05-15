Из-за открытия Крымского моста оккупанты ограничат продажу алкоголя
Во вторник, 15 мая, в Керчи ставленники российских оккупантов ограничат продажу алкоголя.
Об этом пишут "Крым Реалии".
Ограничения связаны с концертом, проведение которого запланировано на площади Ленина.
Читайте также: Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
Алкоголь не будут продавать за 2 часа до начала проведения концерта, во время его проведения и в течение часа после окончания мероприятий.
Торжества должны продолжаться с 13 до 20 часов.
Что такое "Крымский мост"? Это мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии