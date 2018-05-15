Из-за открытия Крымского моста оккупанты ограничат продажу алкоголя

Во вторник, 15 мая, в Керчи ставленники российских оккупантов ограничат продажу алкоголя.

Об этом пишут "Крым Реалии".

Ограничения связаны с концертом, проведение которого запланировано на площади Ленина.

Читайте также: Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры

Алкоголь не будут продавать за 2 часа до начала проведения концерта, во время его проведения и в течение часа после окончания мероприятий.

Торжества должны продолжаться с 13 до 20 часов.

Что такое "Крымский мост"? Это мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России".