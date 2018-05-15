Через відкриття Кримського мосту окупанти обмежать продаж алкоголю

У вівторок, 15 травня, у Керчі ставленики російських окупантів обмежать продаж алкоголю.

Про це пишуть "Крим Реалії".

Обмеження пов’язані з концертом, проведення якого заплановано на площі Леніна.

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Алкоголь не продаватимуть за дві години до початку проведення концерту, під час його проведення і протягом однієї години після закінчення заходів.

Урочистості мають тривати з 13 до 20 години.

Що таке "Кримський міст"? Це міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії".