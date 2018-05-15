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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Через відкриття Кримського мосту окупанти обмежать продаж алкоголю

1017 Читать новость на русском
Відкриття Керченського мосту
Відкриття Керченського мосту / most.life

У вівторок, 15 травня, у Керчі ставленики російських окупантів обмежать продаж алкоголю.

Про це пишуть "Крим Реалії".

Обмеження пов’язані з концертом, проведення якого заплановано на площі Леніна.

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Алкоголь не продаватимуть за дві години до початку проведення концерту, під час його проведення і протягом однієї години після закінчення заходів.

Урочистості мають тривати з 13 до 20 години.

Що таке "Кримський міст"? Це міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії".

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримський міст Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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