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      Из-за отсутствия тепла в украинском городе закрывают школы

      95 Читати новину українською
      В Херсоне приостановят обучение в школах
      В Херсоне приостановят обучение в школах / Иллюстративное фото

      В школах Херсона из-за отсутствия отопления с 14 по 17 ноября будет приостановлено обучение. Это коснется 13 местных школ.

      Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

      Так, ученики школ, поставщиком теплоносителей которых является АО "Херсонская ТЭЦ", идут на вынужденные каникулы. Говорится о школы №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, спецшкола №1.

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      В то же время учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, в детсадах установят обогревательные устройства. Дети, которые не будут посещать детсады в период отсутствия отопления, будут считаться отсутствующими по уважительным причинам.

      К слову, полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело за несвоевременную подачу тепла в дома жителей Кривого Рога.

       

      Теги: Новости Украины Образование Дети и несовершеннолетние коммунальные услуги Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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