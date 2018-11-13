Из-за отсутствия тепла в украинском городе закрывают школы

В школах Херсона из-за отсутствия отопления с 14 по 17 ноября будет приостановлено обучение. Это коснется 13 местных школ.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Так, ученики школ, поставщиком теплоносителей которых является АО "Херсонская ТЭЦ", идут на вынужденные каникулы. Говорится о школы №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, спецшкола №1.

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В то же время учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, в детсадах установят обогревательные устройства. Дети, которые не будут посещать детсады в период отсутствия отопления, будут считаться отсутствующими по уважительным причинам.

К слову, полиция Днепропетровщины открыла уголовное дело за несвоевременную подачу тепла в дома жителей Кривого Рога.