Через відсутність тепла в українському місті закривають школи

У школах Херсону через відсутність опалення з 14 по 17 листопада буде призупинено навчання. Це торкнеться 13 місцевих шкіл.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської міськради.

Так, учні шкіл, постачальником теплоносіїв яких є АТ "Херсонська ТЕЦ", йдуть на вимушені канікули. Мовиться про школи №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Фізико-технічний ліцей, Центр освіти молоді, спецшколу №1.

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Водночас заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі, у дитсадках встановлять обігрівальні пристрої. Діти, які не відвідуватимуть дитсадки у період відсутності опалення, вважатимуться відсутніми з поважних причин.

До слова, поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу.