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Из-за падения автобуса в овраг погибли 11 человек: фото

28 Читати новину українською
Авария в Венесуэле
Авария в Венесуэле / Фото з соцсетей

В Венесуэле 28 мая автобус с 40 пассажирами рухнул в овраг, 11 человек не выжили.

Об этом сообщает служба спасения.

Трагедия произошла в штате Мерида, что на западе страны.

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16 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной тяжести, состояние некоторых медики расценивают как тяжелое.

Пока точно неизвестно, почему автобус сорвался с дороги.

 

Теги: Аварии и ДТП Венесуэла
Источник: 24 Канал
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