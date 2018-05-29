Из-за падения автобуса в овраг погибли 11 человек: фото
В Венесуэле 28 мая автобус с 40 пассажирами рухнул в овраг, 11 человек не выжили.
Об этом сообщает служба спасения.
Трагедия произошла в штате Мерида, что на западе страны.
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16 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной тяжести, состояние некоторых медики расценивают как тяжелое.
Пока точно неизвестно, почему автобус сорвался с дороги.
Источник: 24 Канал
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