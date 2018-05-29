Через падіння автобусу в яр загинули 11 людей: фото
У Венесуелі 28 травня автобус з 40 пасажирами звалився в яр, 11 людей не вижили.
Про це повідомляє служба порятунку.
Трагедія трапилася у штаті Меріда, що на заході країни.
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16 пасажирів автобуса госпіталізували з травмами різної важкості, стан деяких медики розцінюють як важкий.
Наразі достеменно невідомо, чому автобус зірвався з дороги.
Джерело: 24 Канал
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