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Через падіння автобусу в яр загинули 11 людей: фото

26 Читать новость на русском
Аварія у Венесуелі
Аварія у Венесуелі / Фото з соцмереж

У Венесуелі 28 травня автобус з 40 пасажирами звалився в яр, 11 людей не вижили.

Про це повідомляє служба порятунку.

Трагедія трапилася у штаті Меріда, що на заході країни.

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16 пасажирів автобуса госпіталізували з травмами різної важкості, стан деяких медики розцінюють як важкий.

Наразі достеменно невідомо, чому автобус зірвався з дороги.

 

Теги: Венесуела Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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