Из-за пандемии в Украине полностью ликвидировано 40% кафе и ресторанов

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что с начала пандемии в Украине закрылись около 12 тысяч кафе и ресторанов. До коронавирусуа таких в целом было более 30 тысяч.

Тут мовиться про повну ліквідацію, а не тимчасове закриття на карантин, наголосив Потураєв в інтерв'ю українському Інтерфаксу.

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Згідно з даними по HoReCa, до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні – від маленького кафе чи бару до великого ресторану. Нині 12 тисяч з цих 30 – повністю ліквідовані,

– заявив депутат.

Парламентар припускає, що це могло статися через провальну спробу схвалити антикризовий бюджет. Він саме містив пункти про підґрунтя для запуску процедури форс-мажору.

"Слуга народу" підкреслив, що бізнес міг повністю ліквідуватися, оскільки без прибутків не міг платити зобов'язання по оренді.

"Можливо, хтось із цих 12 тисяч ліквідованих підприємств повернеться до роботи. Та ми не знаємо скільки саме, і в цьому і полягає проблема", – резюмував Микита Потураєв.



Як Україна виходитиме з карантину / інфографіка 24 каналу