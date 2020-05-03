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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Через пандемію в Україні повністю ліквідовано 40% кафе і ресторанів

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      Як пандемія вплинула на сферу громадського харчування
      Як пандемія вплинула на сферу громадського харчування / ілюстративне фото

      Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що від початку пандемії в Україні закрилися близько 12 тисяч кафе і ресторанів. До коронавірусу таких загалом було більш як 30 тисяч.

      Тут мовиться про повну ліквідацію, а не тимчасове закриття на карантин, наголосив Потураєв в інтерв'ю українському Інтерфаксу.

      До слова Ресторатори влаштували літню терасу на Банковій і закликали скасувати "велюровий карантин"

      Згідно з даними по HoReCa, до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні – від маленького кафе чи бару до великого ресторану. Нині 12 тисяч з цих 30 – повністю ліквідовані,
      – заявив депутат.

      Парламентар припускає, що це могло статися через провальну спробу схвалити антикризовий бюджет. Він саме містив пункти про підґрунтя для запуску процедури форс-мажору.

      "Слуга народу" підкреслив, що бізнес міг повністю ліквідуватися, оскільки без прибутків не міг платити зобов'язання по оренді.

      "Можливо, хтось із цих 12 тисяч ліквідованих підприємств повернеться до роботи. Та ми не знаємо скільки саме, і в цьому і полягає проблема", – резюмував Микита Потураєв.


      Як Україна виходитиме з карантину / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Бізнес Слуга народу Новини України
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