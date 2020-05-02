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      Ресторатори влаштували літню терасу на Банковій і закликали скасувати "велюровий карантин"

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      Під Офісом Президента влаштували літню терасу
      Під Офісом Президента влаштували літню терасу / з фейсбук-сторінки Дмитра Федотенкова

      Під Офісом Президента вдень 2 травня підприємці зібралися на мітинг проти карантину. Ресторатори облаштували літні тераси і закликали дозволити роботу закладів громадського харчування, принаймні на літніх терасах.

      Учасники акції, яка проходила у вигляді пікніка, виставили перед президентським офісом столики і стільці і запрошували всіх охочих перекусити. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".

      До теми Погана історія, – в Офісі Президента прокоментували скандал з рестораном Тищенка

      Учасники акції, яка проходила у вигляді пікніка, виставили перед президентським офісом столики і стільці і запрошували всіх охочих перекусити. Ресторани безкоштовно годували відвідувачів імпровізованого літнього майданчика.

      Окремий стіл "забронювали" і для Зеленського.

      Стіл Зеленського
      Окремий столик для президента / Фото Генадія Мінченка, "Укрінформ"

      Протест
      Усіх охочих безкоштовно пригощали / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Доротича

      Таким своєрідним протестом ресторатори нагадали про те, у якому скрутному становищі опинилися через карантин. Вони закликали переглянути умови роботи закладів громадського харчування, аби дозволити працювати літнім терасам.

      Мітингувальники розгорнули плакат із вимогою "переглянути велюровий карантин". Так, люди нагадали історію з надепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком і його рестораном "Велюр", який все ж приймав відвідувачів, попри карантин.

      Велюровий карантин
      Підприємці нагадали про скандал із рестораном Тищенка / Фото з dt.ua

      Врятуйте ФОПів
      Врятуйте ФОПів / Фото Генадія Мінченка, "Укрінформ"

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Володимир Зеленський Микола Тищенко Протести Карантин в Україні 2020 Офіс Президента Новини України Новини політики
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