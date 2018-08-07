Из-за погодных условий в ЕС заговорили об овощном кризисе

Из-за аномально жаркой погоды в Европе за последние 40 лет есть серьезные проблемы для овощного сектора ЕС.

Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), сообщает Euractive.

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Это уже третий год подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой. Сообщается о значительном сокращении урожая гороха и бобов в диапазоне от 20% до 50%. Больше всего от жары пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша. О том, вырастет ли цена на овощи не сказали.

В связи с длительной жаркой и сухой погодой в течение всего июля на большей части континента овощи продолжают страдать, а урожайность резко снизилась. Сегодня ситуация для огородников и производителей овощей – самая серьезная за последние 40 лет,

– написали в заявлении организации.

Больше всего пострадал сектор мороженых и консервированных овощей, в котором потери урожая привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие предприятия, что привело к увеличению издержек производства и сокращению количества обрабатываемых продуктов.