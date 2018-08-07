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Через погодні умови у ЄС заговорили про овочеву кризу

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Через погодні умови у ЄС заговорили про овочеву кризу
/ Фото з відкритих джерел

Через аномально спекотну погоду в Європі за останні 40 років є серйозні проблеми для овочевого сектора ЄС.

Про це заявили в Європейській асоціації виробників фруктів та овочів (PROFEL), повідомляє Euractive.

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Це вже третій рік поспіль, коли овочевий сектор зіштовхується з серйозними проблемами, пов'язаними з погодою. Повідомляється про значне скорочення врожаю гороху і бобів у діапазоні від 20% до 50%. Найбільше від спеки постраждали Франція, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Угорщина та Польща. Але, що через це зросте ціна на овочі не сказали.

У зв’язку з тривалою спекотною та сухою погодою впродовж усього липня на більшій частині континенту овочі продовжують потерпати, а врожайність різко знизилася. Сьогодні ситуація для городників та виробників овочів – найсерйозніша за останні 40 років,
– написали у заяві організації.

Найбільше постраждав сектор морожених і консервованих овочів, у якому втрати врожаю призвели до скорочення і нерегулярних поставок свіжих овочів на переробні підприємства, що призвело до збільшення витрат виробництва і скорочення кількості оброблюваних продуктів.

Теги: Євросоюз
Джерело: 24 канал
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