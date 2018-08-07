У Євросоюзі восени з'являться нові правила надання громадянства

У Єврокомісії занепокоєні збільшенням кількості надання громадянства країнами-членами ЄС вихідцям із третіх країн. Тому восени цього року Європейський Союз підготує нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС.

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За останні роки зросла кількість паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або внаслідок придбання дорогої нерухомості. Про це повідомила єврокомісарка з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Вера Юрова, передає DW.

"Єврокомісія стежить за розвитком ситуації із так званими "золотими паспортами" із великим занепокоєнням", – цитує німецька газета Die Welt єврокомісарку .

Ми не хочемо ніяких троянських коней у Євросоюзі. Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші,

– заявила Юрова.