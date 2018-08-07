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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Евросоюзе осенью появятся новые правила предоставления гражданства

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В Евросоюзе осенью появятся новые правила предоставления гражданства
В Евросоюзе осенью появятся новые правила предоставления гражданства / Иллюстративное фото

В Еврокомиссии обеспокоены увеличением количества предоставления гражданства странами-членами ЕС выходцам из третьих стран. Поэтому осенью этого года Европейский Союз подготовит новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС.

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За последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогостоящей недвижимости. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам правосудия, защиты прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова, передает DW.

"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", – цитирует немецкая газета Die Welt еврокомиссара.

Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать большие усилия, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги,
– заявила Юрова.

Теги: Евросоюз
Источник: 24 Канал
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