Из-за Порошенко поезд Мариуполь – Киев задержат на час

Из-за приезда на матч между ФК "Мариуполь" и "Динамо" 1 апреля президента перенесено не только время поединка, но и отправление поезда из Мариуполя в Киев.

28 марта стало известно, что начало матча 25-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Динамо" решили перенести с 14:00 на 17:00 воскресенья 1 апреля.

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В СМИ появилась информация о том, что перенос связан с тем, что на матч приедет сам Президент Украины Петр Порошенко.

Перенос начала поединка вызвал возмущение среди болельщиков. Немало фанатов "Динамо" рассказали, что планировали посетить матч в Мариуполе и возвращаться назад единственным "киевским" поездом, который по расписанию отправляется ежедневно в 18:47.

30 марта исполняющий обязанности председателя ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что поезд Мариуполь – Киев ради удобства болельщиков таки задержат на час.

По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь – Киев. 1 апреля, в день матча между "Мариуполем" и "Динамо", его отправление перенесено на час позже,

– отметил Кравцов.

На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скорегували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між «Маріуполем» і «Динамо» його відправлення перенесено на годину пізніше. З Маріуполя о 19:47 (замість 18:47). Надалі поїзд курсуватиме діючим графіком. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 30 березня 2018 р.

В сети уже иронизируют, что изменить маршрут поезда очень просто, но "просить должны олигархи".