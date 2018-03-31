Из-за Порошенко поезд Мариуполь – Киев задержат на час
Из-за приезда на матч между ФК "Мариуполь" и "Динамо" 1 апреля президента перенесено не только время поединка, но и отправление поезда из Мариуполя в Киев.
28 марта стало известно, что начало матча 25-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Динамо" решили перенести с 14:00 на 17:00 воскресенья 1 апреля.
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В СМИ появилась информация о том, что перенос связан с тем, что на матч приедет сам Президент Украины Петр Порошенко.
Перенос начала поединка вызвал возмущение среди болельщиков. Немало фанатов "Динамо" рассказали, что планировали посетить матч в Мариуполе и возвращаться назад единственным "киевским" поездом, который по расписанию отправляется ежедневно в 18:47.
30 марта исполняющий обязанности председателя ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что поезд Мариуполь – Киев ради удобства болельщиков таки задержат на час.
По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь – Киев. 1 апреля, в день матча между "Мариуполем" и "Динамо", его отправление перенесено на час позже,
– отметил Кравцов.
В сети уже иронизируют, что изменить маршрут поезда очень просто, но "просить должны олигархи".