Через Порошенка поїзд Маріуполь – Київ затримають на годину

Через приїзд на матч між ФК "Маріуполь" та "Динамо" 1 квітня президента перенесено не лише час поєдинку, але й відправлення поїзда з Маріуполя до Києва.

28 березня стало відомо, що початок матчу 25-го туру УПЛ "Маріуполь" – "Динамо" вирішили перенести з 14:00 на 17:00 неділі 1 квітня.

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У ЗМІ з'явилась інформація про те, що перенесення пов'язане з тим, що на матч має приїхати сам Президент України Петро Порошенко.

Перенесення початку поєдинку викликало обурення серед вболівальників. Чимало фанатів "Динамо" розповіли, що планували відвідати матч у Маріуполі і повертатись назад єдиним "київським" потягом, який за розкладом відправляється щодня о 18:47.

30 березня виконувач обов'язків голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що потяг Маріуполь – Київ заради зручності вболівальників таки затримають на годину.

На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скоригували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між "Маріуполем" і "Динамо" його відправлення перенесено на годину пізніше,

– зазначив Кравцов.

На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скорегували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між «Маріуполем» і «Динамо» його відправлення перенесено на годину пізніше. З Маріуполя о 19:47 (замість 18:47). Надалі поїзд курсуватиме діючим графіком. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 30 березня 2018 р.

У мережі вже іронізують, що змінити маршрут поїзда дуже просто, але "просити мають олігархи".