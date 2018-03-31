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Через Порошенка поїзд Маріуполь – Київ затримають на годину

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1 квітня графік руху поїзда Маріуполь – Київ буде змінено
1 квітня графік руху поїзда Маріуполь – Київ буде змінено / Фото із відкритих джерел

Через приїзд на матч між ФК "Маріуполь" та "Динамо" 1 квітня президента перенесено не лише час поєдинку, але й відправлення поїзда з Маріуполя до Києва.

28 березня стало відомо, що початок матчу 25-го туру УПЛ "Маріуполь" – "Динамо" вирішили перенести з 14:00 на 17:00 неділі 1 квітня.

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У ЗМІ з'явилась інформація про те, що перенесення пов'язане з тим, що на матч має приїхати сам Президент України Петро Порошенко.

Перенесення початку поєдинку викликало обурення серед вболівальників. Чимало фанатів "Динамо" розповіли, що планували відвідати матч у Маріуполі і повертатись назад єдиним "київським" потягом, який за розкладом відправляється щодня о 18:47.

30 березня виконувач обов'язків голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що потяг Маріуполь – Київ заради зручності вболівальників таки затримають на годину.

На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скоригували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між "Маріуполем" і "Динамо" його відправлення перенесено на годину пізніше,
– зазначив Кравцов.

У мережі вже іронізують, що змінити маршрут поїзда дуже просто, але "просити мають олігархи".

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Маріуполя залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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