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Из-за пожара в Кемерово в Украине проверят торговые центры

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В Украине проверят торговые центры
В Украине проверят торговые центры / readonline

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям осуществит проверки более 25 тысяч зданий относительно соблюдения правил пожарной безопасности в украинских торговых центрах из-за трагедии, которая произошла в российском Кемерово.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте далее: Безопасны ли торговые центры в Украине

Согласно годовому плану ГСЧС мероприятий государственного надзора на 2018 год, в этом году будут проведены проверки на соблюдение правил пожарной безопасности в торговых центрах Украины. В частности, в апреле "тест на безопасность" будет происходить торговый центр "Мандарин Плаза", в июне – гипермаркеты "Ашан". В августе планируют проверить детский развлекательный центр "Скай Парк" в "Дрим Тауне" и "Скаймол".

Еще в декабре прошлого года правительство отменило мораторий на проверку бизнеса. Чрезвычайники уже успели наведаться в столичную "Оушен Плаза" и "Гранд Плаза" в Днепре.

Напомним, 25 марта в тогровельному центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. Известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС
Источник: 24 Канал
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