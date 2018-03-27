Через пожежу в Кемерово в Україні перевірять торговельні центри

Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснить перевірки понад 25 тисяч будівель щодо дотримання правил пожежної безпеки в українських торговельних центрах через трагедію, яка сталася в російському Кемерово.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Згідно із річним планом ДСНС заходів державного нагляду на 2018 рік, в цьому році будуть проведені перевірки на дотриманння правил пожежної безпеки в торговельних центрах України. Зокрема, у квітні "тест на безпеку" буде походити торговий центр "Мандарин Плаза", у червні – гіпермаркети "Ашан". У серпні планують перевірити дитячий розважальний центр "Скай Парк" в "Дрім Тауні" та "Скаймол".

Ще в грудні минулого року уряд скасував мораторій на перевірку бізнесу. Надзвичайники вже встигли навідатись у столичну "Оушен Плазу" та "Гранд Плазу" в Дніпрі.

Нагадаємо, 25 березня в тогровельному центрі "Зимняя вишня" в російському місті Кемерово сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, пожежна сигналізація не спрацювала. Наразі відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.