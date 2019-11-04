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      Из-за привилегий для "Борисполя" АМКУ открыл дело против Минифраструктуры

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      АМКУ расследует злоупотребления Минифрастурктуры в сфере авиаперевозок
      АМКУ расследует злоупотребления Минифрастурктуры в сфере авиаперевозок / mykyivregion.com.ua

      Антимонопольный комитет открыл дело против Министерства инфраструктуры за возможные злоупотребления в авиационной сфере. Речь идет об указе министерства относительно установления ставок за возможность посадки самолетов в украинских аэропортах.

      Раньше во всех украинских аэропортах сумма ставки была одинаковой, но это изменил указ Минифраструктуры за 4 июня 2019 года, сообщает Антимонопольный комитет.

      К слову: Новый энергетический скандал: АМКУ подозревает Минэнерго и энергетические компании в сговоре

      Компания-авиаперевозчик должна оплатить государственный сбор, чтобы осуществлять посадки в аэропортах Украины. Размер этого сбора определяет Министерство инфраструктуры, и его ставка была одинаковой во всех городах и аэропортах Украины.

      Впрочем, в июне этого года Мининфрастурктуры внесло изменения в свой приказ и установило ставку в 210 евро для аэропорта "Борисполь" и 411 евро – для всех остальных аэродромов.

      Антимонопольный комитет предупреждал министерство о возможных признаках предоставления преимуществ одному аэропорту над другими, когда указ еще только разрабатывался. Однако, несмотря на замечания, Мининфраструктуры все же выдало свой указ.

      В АМКУ также обратились из ассоциации "Аэропорты Украины", участниками которой являются 20 аэродромов. Там пожаловались на привилегии для "Борисполя" по сравнению с другими аэропортами.

      Что известно о работе Антимонопольного комитета? Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) является государственным органом, который занимается защитой и обеспечением в сферах предпринимательской деятельности и государственных закупок.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Новости Борисполя авиация АМКУ
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