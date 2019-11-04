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      Через привілеї для "Борисполя" АМКУ відкрив справу проти Мініфраструктури

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      АМКУ розслідує зловживання Мініфраструктури у сфері авіаперевезень
      АМКУ розслідує зловживання Мініфраструктури у сфері авіаперевезень / mykyivregion.com.ua

      Антимонопольний комітет відкрив справу проти Міністерства інфраструктури через можливі зловживання в авіаційній сфері. Мовиться про указ міністерства щодо встановлення ставок за можливість посадки літаків в українських аеропортах.

      Раніше в усіх українських аеропортах сума ставки була однаковою, але це змінив указ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року, повідомляє Антимонопольний комітет.

      До слова: Новий енергетичний скандал: АМКУ підозрює Міненерго й енергетичні компанії у змові

      Компанія-авіаперевізник повинна сплатити державний збір, щоб здійснювати посадки в аеропортах України. Розмір цього збору визначає Міністерство інфраструктури, і його ставка була однаковою у всіх містах і аеропортах України.

      Втім у червні цього року Мініфраструктури внесло зміни до свого наказу і встановило ставку у 210 євро для аеропорта "Бориспіль" і 411 євро – для усіх інших летовищ.

      Антимонопольний комітет попереджав міністерство про можливі ознаки надання переваг одному аеропорту над іншими, коли ще указ лише розроблявся. Однак, незважаючи на зауваження, Мінінфраструктури таки видало свій указ.

      До АМКУ також звернулися з асоціації "Аеропорти України", учасниками якої є 20 летовищ. Там поскаржилися на привілеї для "Борисполя" у порівнянні з іншими аеропортами.

      Що відомо про роботу Антимонопольного комітету?Антимонопольний комітет України (АМКУ) є державним органом, який займається захистом та забезпеченням у сферах підприємницької діяльності та державних закупівель.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України авіація Новини Борисполя Міністерство інфраструктури АМКУ
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