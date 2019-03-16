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      Из-за России США перебросили в Европу бомбардировщики, способные нести ядерные ракеты

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      США продолжают перебрасывать стратегическую авиацию в Европу
      США продолжают перебрасывать стратегическую авиацию в Европу / B-52H

      Напряжение между Россией и Западом растет – и США реагируют. Они перебросили на авиабазу "Фэрфорд" в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

      Эти бомбардировщики способны нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, сообщают британские и американские СМИ.

      Читайте также: США планируют провести испытания ракет средней дальности

      Пентагон отправит в Ферфорд еще несколько таких самолетов в ближайшие дни – всего на базе будет находиться восемь бомбардировщиков. Издание "Интерфакс" сообщает, что один из самолетов сразу после трансатлантического перелета совершил полет вблизи российской границы.

      Однако Mirror пишет, что самолеты перебросили из США накануне учений НАТО в Грузии. Однако действительно ли B-52H Stratofortress примут в них участие – пока неизвестно.

      При этом издание отмечает, что размещение бомбардировщиков на британской базе происходит одновременно с действиями Москвы. Россия увеличивает число ракет большей дальности, способных поразить Западную Европу и восточное побережье США.

      Отметим, база Ферфорд использовалась американскими военными летчиками в качестве основной во время военной кампании в Ираке в 2003 году, в Югославии в 1999 году и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

      Почему начался ракетный конфликт между Россией и США? Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.


      Страны, которые до сих пор владеют ядерным оружием

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      Теги: Новости политики Новости России авиация Ядерная безопасность Новости США
      Источник: 24 Канал
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