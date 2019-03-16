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      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети

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      США продовжують перекидати стратегічну авіацію в Європу
      США продовжують перекидати стратегічну авіацію в Європу / B-52H

      Напруга між Росією та Заходом зростає – і США реагують. Вони перекинули на авіабазу "Ферфорд" у Великобританії три стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress.

      Ці бомбардувальники здатні нести ядерні крилаті ракетри та авіабомби, повідомляють британські та американські ЗМІ.

      Читайте також: США планують провести випробування ракет середньої дальності

      Пентагон відправить в Ферфорд ще кілька таких літаків у найближчі дні – всього на базі перебуватиме вісім бомбардувальників. Видання "Интерфакс" повідомляє, що один з літаків відразу після трансатлантичного перельоту здійснив політ поблизу російського кордону.

      Однак Mirror пише, що літаки перекинули з США напередодні навчань НАТО в Грузії. Однак чи справді B-52H Stratofortress візьмуть у них участь – наразі невідомо.

      При цьому видання наголошує, що розміщення бомбардувальників на британській базі відбувається одночасно із діями Москви. Росія збільшує число ракет більшої дальності, здатних вразити Західну Європу і східне узбережжя США.

      Зазначимо, база Ферфорд використовувалася американськими військовими льотчиками в якості основної під час військової кампанії в Іраку в 2003 році, в Югославії в 1999 році і під час війни в Перській затоці в 1991 році.

      Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.


      Країни, які досі володіють ядерною зброєю
       

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      Теги: Новини політики Новини Росії авіація Новини США Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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