Из-за санкций Дерипаска вернул самолеты – их продадут
Российский бизнесмен из близкого окружения президента Владимира Путина – Олег Дерипаска – из-за санкций был вынужден вернуть арендованные им самолеты.
Об этом сообщает Reuters.
Сейчас два самолета модели Gulfstream G550 выставили на продажу. Их начальная стоимость – 29,95 миллиона долларов за каждый.
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Самолеты принадлежат компаниям Credit Suisse и Raiffeisen. Олигарх арендовал их через частную компанию.
Пока не ясно согласно которому списку санкций Дерипаска был вынужден отказаться от самолетов.
Источник: 24 Канал
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