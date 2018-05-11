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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Через санкції Дерипаска повернув літаки – їх продадуть

2074 Читать новость на русском
Gulfstream G550
Gulfstream G550 / gulfstream.com

Російський бізнесмен з близького оточення президента Володимира Путіна – Олег Дерипаска – через санкції був змушений повернути орендовані ним літаки.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі два літаки моделі Gulfstream G550 виставили на продаж. Їхня початкова вартість –29,95 мільйони доларів за кожен.

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Літаки належать компаніям Credit Suisse і Raiffeisen. Олігарх орендував їх через приватну компанію.

Наразі достеменно не відомо згідно з яким списком санкцій Дерипаска був змушений відмовитися від літаків.

Теги: Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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