Из-за санкций экономика России уже понесла многомиллиардные убытки: приблизительная сумма

Российская экономика понесла ощутимые убытки из-за санкций, которые с 2015 года вводят против РФ из-за ее агрессивной политики. Так, накопленные Россией убытки от санкций составляют до 5% валового внутреннего продукта.

Об этом заявил глава бюджетного комитета общественного совета Министерства финансов Украины Тарас Козак, сообщает UATV.

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Обычно считают не в абсолютных объемах, а в процентах от ВВП. Я встречал расчеты, что накопленные убытки от санкций составляют до 5% ВВП. При ВВП России более триллиона долларов это уже немаленькая сумма – 50 миллиардов долларов,

– рассказал эксперт.

Он отметил, что санкции действуют каждый год, и они мешают расти экономике России. Экономика страны вообще находится под угрозой роста в последующие несколько лет.

"Санкции на современные высокие технологии мешают добывать больше газа или нефти, перерабатывать их глубже. Соответственно, меньше развитие и возможностей. Пока, российские власти, к сожалению, не сделали выводов. Но каждые следующие действия РФ будут приводить к новым санкциям", – рассказал Козак.

При этом он отметил, что для мировой экономики введение санкций против России не особо ощутимо.

К слову, 6 декабря спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе банки РФ могут быть отключены от международной системе передачи финансовой информации SWIFT.