15:50
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Из-за санкций экономика России уже понесла многомиллиардные убытки: приблизительная сумма

      225 Читати новину українською
      Из-за санкций экономика России уже понесла многомиллиардные убытки
      Из-за санкций экономика России уже понесла многомиллиардные убытки / Фото из открытых источников

      Российская экономика понесла ощутимые убытки из-за санкций, которые с 2015 года вводят против РФ из-за ее агрессивной политики. Так, накопленные Россией убытки от санкций составляют до 5% валового внутреннего продукта.

      Об этом заявил глава бюджетного комитета общественного совета Министерства финансов Украины Тарас Козак, сообщает UATV.

      Читайте также: Какие санкции приведут к падению России: мнение военного эксперта

      Обычно считают не в абсолютных объемах, а в процентах от ВВП. Я встречал расчеты, что накопленные убытки от санкций составляют до 5% ВВП. При ВВП России более триллиона долларов это уже немаленькая сумма – 50 миллиардов долларов,
      – рассказал эксперт.

      Он отметил, что санкции действуют каждый год, и они мешают расти экономике России. Экономика страны вообще находится под угрозой роста в последующие несколько лет.

      "Санкции на современные высокие технологии мешают добывать больше газа или нефти, перерабатывать их глубже. Соответственно, меньше развитие и возможностей. Пока, российские власти, к сожалению, не сделали выводов. Но каждые следующие действия РФ будут приводить к новым санкциям", – рассказал Козак.

      При этом он отметил, что для мировой экономики введение санкций против России не особо ощутимо.

      К слову, 6 декабря спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе банки РФ могут быть отключены от международной системе передачи финансовой информации SWIFT.

       

      Теги: Деньги Новости России ВВП Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские олигархи скупают бункеры, которые защищают от стихии и радиации
      14 мая 2011 , 11:46 1
      Российская "Фабрика троллей" запустила новый сайт
       16 июля , 10:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук