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      Из-за серьезных климатических изменений человечество может погибнуть через 30 лет: исследование

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      Климатические изменения могут привести к гибели человечества
      Климатические изменения могут привести к гибели человечества / blog.mendeley.com

      Климатические изменения – это проблема не только экологов. Это глобальная проблема всего человечества, которое может погибнуть именно по этой причине до 2050 года. Для того, чтобы не допустить превращения Земли в непригодную к жизни планету, человечество должно радикально сократить загрязнение окружающей среды.

      Таковы выводы австралийского аналитического центра Breakthrough National Centre for Climate Restoration. Там утверждают, что гибель человечества именно из-за климатических изменений является более вероятным вариантом, чем об этом сейчас думают. Очевидно, пока людей не настолько занимает эта тема, потому что подобные изменения "выходят за пределы человеческого опыта из предыдущего тысячелетия", пишет Vice со ссылкой на документ.

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      "Планетарная и человеческая системы достигнут точки невозврата примерно в середине текущего века, по которой превращение Земли почти не пригодную для жизни планету приведет к распаду государств и международного порядка", – считают ученые.

      Если нынешнее экологическое поведение человечества сохранит свои негативные тенденции, то с высокой вероятностью температура на планете повысится минимум на 3 градуса по Цельсию. И именно эти три градуса создадут невыносимые условия жизни на Земле.

      Среди потенциальных последствий климатических изменений исследователи называют:

      • станут более ощутимыми последствия глобального потепления, в частности стремительно будут разрушаться природные экосистемы включая экосистемы коралловых рифов, лесов Амазонки и экосистемы Арктики;
      • значительные площади планеты станут непригодными к жизни. Это, в свою очередь, повлечет переселение около миллиарда людей;
      • два миллиарда человек столкнутся с нехваткой воды;
      • аграрный сектор в субтропических зонах придет в упадок;
      • начнется кризис продовольствия.

      "По наихудшему сценарию, в 2050 году мир будет охвачен социальным упадком и откровенным хаосом. Но существует короткое окно возможностей для объявления чрезвычайного положения и глобальной мобилизации ресурсов. Здесь логистический и планировочный опыт сектора обороны может сыграть особую роль", – отметил один из авторов исследования Дэвид Спратт.

      Специалисты считают, чтобы избежать ужасных последствий изменения климата нужно кардинально изменить подход к промышленному сектору и сосредоточиться на построении системы с нулевыми выбросами. Такой шаг по масштабам сравнивают с мобилизацией Второй Мировой войны, однако убеждают – это единственный шанс восстановить экологические показатели планеты. Но хитрить – здесь мы что-то сделаем, а тут оставим, как есть – уже не получится.

      "Даже при условии повышения температуры на 2 градуса по Цельсию, более чем миллиард людей нужно переселить. Масштабы уничтожения (экосистем – 24 канал) выходят за пределы нашей способности их смоделировать. Конец человеческой цивилизации очень вероятен", – дают неутешительный прогнозы в исследовании.

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