Мир страдает от пластика: каких последствий ожидать и как бороться

Пластиковый пакет и обертки от конфет – такую неожиданную находку на днях обнаружили на дне Марианской впадины. Экологи со всего мира начали бить тревогу. Европа уже отказывается от полиэтилена, а Украина до сих пор не может принять соответствующий законопроект.

О масштабах и последствиях для организма

Всего за год по всему миру собирается почти миллион тонн отходов. Срок их разложения – более сотни лет. В океанах уже образуются целые мусорные острова. Они настолько огромны, что их называют мусорными континентами.

Читайте также: С пользой для себя и природы: что такое плогинг и почему это важно

Сотни тысяч морских существ ежедневно поглощают частицы пластика. А потом эта рыба попадает в наш с вами рацион. Опасность же заключается в том, что эффект отсроченный.

В Тихом океане обнаружили "мусорный континент": смотрите фото

"Это не так, что мы потребили еду, вдохнули выбросы, и нам сразу стало плохо, нет. Мы увидим это через десятки лет, когда в нашем организме накопится определенная масса микропластика", – отметила Иванна Давыденко, эксперт общественной организации "Украина без мусора".

Что такое микропластик?

Это крошечные частицы пластика (точнее полимера, основы пластиковой массы). Они являются крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Часто в декоративных и экономичных целях его добавляют к косметике или средствам гигиены. Микропластик образуется и из пластикового мусора (одноразовая посуда, пакеты и т. д.). Оно распадается на мелкие, но твердые частицы, которые втягивают в себя токсичные вещества.

По словам Иванны Давыденко, сейчас микропластик находят даже в ледниках. А накануне его обнаружили и в самой глубокой впадине мира.

Как в мире и Украине борются с проблемой

В Европе уже начали отказываться от пластиковых пакетов, чтобы уберечь природу. А вот в США такой запрет действует уже четыре года. В американских супермаркетах есть только бумажные пакеты и такие, которые подлежат повторной переработке.

Чтобы украинцев хотя бы чуточку приблизить к экологической цели, уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Во-первых, инициаторы предложили сделать открытый платеж за якобы бесплатные пакеты, которые есть в супермаркетах. Однако голосовать за такие законопроекты депутаты не спешат. Ведь переработка – это не прибыльно, а в платежке украинцев может появится еще одна дополнительная сумма.

Мы платим сейчас в коммунальных услугах за то, что эти отходы у нас забирают и где-то хоронят. За переработку мы ничего не платим, соответственно ничего и не происходит. Мэрам города не очень хочется поднимать этот платеж, ведь сейчас их рейтинги падают,

– объяснила Елена Колтик, директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Поэтому пока депутаты не торопятся, экоактивисты советуют начинать с себя. Сортировать мусор и самостоятельно отвозить его на специальные станции.

Альтернатива пластиковым пакетам: смотрите фото