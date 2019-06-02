Мир страдает от пластика: каких последствий ожидать и как бороться
Пластиковый пакет и обертки от конфет – такую неожиданную находку на днях обнаружили на дне Марианской впадины. Экологи со всего мира начали бить тревогу. Европа уже отказывается от полиэтилена, а Украина до сих пор не может принять соответствующий законопроект.
О масштабах и последствиях для организма
Всего за год по всему миру собирается почти миллион тонн отходов. Срок их разложения – более сотни лет. В океанах уже образуются целые мусорные острова. Они настолько огромны, что их называют мусорными континентами.
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Сотни тысяч морских существ ежедневно поглощают частицы пластика. А потом эта рыба попадает в наш с вами рацион. Опасность же заключается в том, что эффект отсроченный.
В Тихом океане обнаружили "мусорный континент": смотрите фото
"Это не так, что мы потребили еду, вдохнули выбросы, и нам сразу стало плохо, нет. Мы увидим это через десятки лет, когда в нашем организме накопится определенная масса микропластика", – отметила Иванна Давыденко, эксперт общественной организации "Украина без мусора".
Что такое микропластик?
Это крошечные частицы пластика (точнее полимера, основы пластиковой массы). Они являются крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Часто в декоративных и экономичных целях его добавляют к косметике или средствам гигиены. Микропластик образуется и из пластикового мусора (одноразовая посуда, пакеты и т. д.). Оно распадается на мелкие, но твердые частицы, которые втягивают в себя токсичные вещества.
По словам Иванны Давыденко, сейчас микропластик находят даже в ледниках. А накануне его обнаружили и в самой глубокой впадине мира.
Как в мире и Украине борются с проблемой
В Европе уже начали отказываться от пластиковых пакетов, чтобы уберечь природу. А вот в США такой запрет действует уже четыре года. В американских супермаркетах есть только бумажные пакеты и такие, которые подлежат повторной переработке.
Чтобы украинцев хотя бы чуточку приблизить к экологической цели, уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Во-первых, инициаторы предложили сделать открытый платеж за якобы бесплатные пакеты, которые есть в супермаркетах. Однако голосовать за такие законопроекты депутаты не спешат. Ведь переработка – это не прибыльно, а в платежке украинцев может появится еще одна дополнительная сумма.
Мы платим сейчас в коммунальных услугах за то, что эти отходы у нас забирают и где-то хоронят. За переработку мы ничего не платим, соответственно ничего и не происходит. Мэрам города не очень хочется поднимать этот платеж, ведь сейчас их рейтинги падают,
– объяснила Елена Колтик, директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.
Поэтому пока депутаты не торопятся, экоактивисты советуют начинать с себя. Сортировать мусор и самостоятельно отвозить его на специальные станции.
Альтернатива пластиковым пакетам: смотрите фото
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