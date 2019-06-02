Світ потерпає від пластику: яких наслідків очікувати та як боротися

Пластиковий пакет й обгортки від цукерок – таку неочікувану знахідку днями виявили на дні Маріанської западини. Екологи зі всього світу почали бити на сполох. Європа вже відмовляється від поліетилену, а Україна досі не може прийняти відповідний законопроект.

Про масштаби та наслідки для організму

Лише за рік по всьому світу збирається майже мільйон тонн відходів. Термін їх розкладання – понад сотню років. В океанах уже утворюються цілі сміттєві острови. Вони настільки величезні, що їх називають сміттєвими континентами.

Читайте також: З користю для себе та природи: що таке плогінг і чому це важливо

Сотні тисяч морських істот щодня поглинають частинки пластику. А згодом ця риба потрапляє в наш із вами раціон. Небезпека ж полягає в тому, що ефект – відтермінований.

В Тихому океані виявили "сміттєвий континент": дивіться фото

"Це не так, що ми спожили їжу, вдихнули викиди, і нам одразу стало погано, ні. Ми побачимо це через десятки років, коли в нашому організмі накопичиться певна маса мікропластику", – зазначила Іванна Давиденко, експерт громадської організації "Україна без сміття".

Що таке мікропластик? Це крихітні частинки пластику (точніше полімеру, основи пластикової маси). Вони є найбільшим забруднювачем довкілля. Часто в декоративних та економічних цілях його додають до косметики чи засобів гігієни. Мікропластик утворюється й з пластикового сміття (одноразовий посуд, пакети, тощо). Воно розпадається на дрібні, але тверді частинки, які втягують у себе токсичні речовини.

За словами Іванни Давиденко, зараз мікропластик знаходять навіть в льодовиках. А напередодні його виявили й у найглибшій западині світу.

Як у світі та Україні борються з проблемою

В Європі вже почали відмовлятися від пластикових пакетів, щоб вберегти природу. А ось у США така заборона діє вже чотири роки. В американських супермаркетах є лише паперові пакунки та такі, що підлягають повторній переробці.



Аби українців хоча б трішки наблизити до екологічної мети, вже зареєстрували відповідний законопроект. По-перше, ініціатори запропонували зробити відкритий платіж за начебто безкоштовні пакети, які є в супермаркетах. Проте голосувати за такі законопроекти депутати не поспішають. Адже переробка – це не прибутково, а у платіжці українців може з'явиться ще одна додаткова сума.

Ми платимо зараз в комунальних послугах за те, що ці відходи в нас забирають й десь захоронюють. За переробку ми нічого не платимо, відповідно нічого й не відбувається. Мерам міста не дуже хочеться піднімати цей платіж, адже зараз їх рейтинги падають,

– пояснила Олена Колтик, директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики.

Тож поки депутати не квапляться, екоактивісти радять починати з себе. Сортувати сміття та самостійно відвозити його на спеціальні станції.

Альтернатива пластиковим пакетам: дивіться фото