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      Світ потерпає від пластику: яких наслідків очікувати та як боротися

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      Пластиковий пакет й обгортки від цукерок – таку неочікувану знахідку днями виявили на дні Маріанської западини. Екологи зі всього світу почали бити на сполох. Європа вже відмовляється від поліетилену, а Україна досі не може прийняти відповідний законопроект.

      Про масштаби та наслідки для організму

      Лише за рік по всьому світу збирається майже мільйон тонн відходів. Термін їх розкладання – понад сотню років. В океанах уже утворюються цілі сміттєві острови. Вони настільки величезні, що їх називають сміттєвими континентами.

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      Сотні тисяч морських істот щодня поглинають частинки пластику. А згодом ця риба потрапляє в наш із вами раціон. Небезпека ж полягає в тому, що ефект – відтермінований.

      В Тихому океані виявили "сміттєвий континент": дивіться фото

      "Це не так, що ми спожили їжу, вдихнули викиди, і нам одразу стало погано, ні. Ми побачимо це через десятки років, коли в нашому організмі накопичиться певна маса мікропластику", – зазначила Іванна Давиденко, експерт громадської організації "Україна без сміття".

      Що таке мікропластик? Це крихітні частинки пластику (точніше полімеру, основи пластикової маси). Вони є найбільшим забруднювачем довкілля. Часто в декоративних та економічних цілях його додають до косметики чи засобів гігієни. Мікропластик утворюється й з пластикового сміття (одноразовий посуд, пакети, тощо). Воно розпадається на дрібні, але тверді частинки, які втягують у себе токсичні речовини.

      За словами Іванни Давиденко, зараз мікропластик знаходять навіть в льодовиках. А напередодні його виявили й у найглибшій западині світу.

      Як у світі та Україні борються з проблемою

      В Європі вже почали відмовлятися від пластикових пакетів, щоб вберегти природу. А ось у США така заборона діє вже чотири роки. В американських супермаркетах є лише паперові пакунки та такі, що підлягають повторній переробці. 

      Аби українців хоча б трішки наблизити до екологічної мети, вже зареєстрували відповідний законопроект. По-перше, ініціатори запропонували зробити відкритий платіж за начебто безкоштовні пакети, які є в супермаркетах. Проте голосувати за такі законопроекти депутати не поспішають. Адже переробка – це не прибутково, а у платіжці українців може з'явиться ще одна додаткова сума.

      Ми платимо зараз в комунальних послугах за те, що ці відходи в нас забирають й десь захоронюють. За переробку ми нічого не платимо, відповідно нічого й не відбувається. Мерам міста не дуже хочеться піднімати цей платіж, адже зараз їх рейтинги падають,
      – пояснила Олена Колтик, директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики.

      Тож поки депутати не квапляться, екоактивісти радять починати з себе. Сортувати сміття та самостійно відвозити його на спеціальні станції. 

      Альтернатива пластиковим пакетам: дивіться фото

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Екологія Новини США Законодавство
      Джерело: 24 канал
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