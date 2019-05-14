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      У найглибшій западині світу знайшли пластикове сміття: фото

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      У Маріанській западині знайшли пластикове сміття
      У Маріанській западині знайшли пластикове сміття / BBC

      На глибині майже 11 кілометрів у Маріанській западині американський дослідник знайшов пластикове сміття.

      За інформацією BBC, дослідник Віктор Весково відправився в океан для встановлення рекорду на найглибше занурення.

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      Під час чотирьохгодинного дослідження поміж глибоководних істот були виявлені також пластикові пакети та обгортки від цукерок. Що цікаво, раніше експедиції такого не бачили. 

      маріанська западина тихий океан
      Дослідник Віктор Весково, який здійснив занурення (праворуч)

      Команда дослідників занурювалася п'ять разів та відкрила чотири нових види ракоподібних. Тепер науковці перевірять, чи є в істотах, зразки яких вони зібрали, мікропластик.

      занурення океан
      Дослідники відкрили нові види ракоподібних

      маріанська западина
      Підводний апарат для занурення

      Що відомо про Маріанську западину? Довжина Маріанської западини, що лежить в західній частині Тихого океану, становить близько 2,5 тисяч кілометрів, а глибина – 10 тисяч 994 метрів.

      В історії зафіксовано три випадки, коли людина змогла досягти найбільших глибин океану. Перше занурення здійснив лейтенант ВМС США Дон Волш та швейцарський інженер Жак Піккар 23 січня 1960 року. У березні 2012 року на дно Маріанської западини опустився режисер Джеймс Кемерон. Останнє занурення глибиною 10 тисяч 927 метрів у 2019 році здійснив Віктор Весково. 

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      сміття розкладається
      Розкладання сміття

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      Теги: Екологія Новини США Рекорди
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