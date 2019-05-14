У найглибшій западині світу знайшли пластикове сміття: фото

На глибині майже 11 кілометрів у Маріанській западині американський дослідник знайшов пластикове сміття.

За інформацією BBC, дослідник Віктор Весково відправився в океан для встановлення рекорду на найглибше занурення.

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Під час чотирьохгодинного дослідження поміж глибоководних істот були виявлені також пластикові пакети та обгортки від цукерок. Що цікаво, раніше експедиції такого не бачили.



Дослідник Віктор Весково, який здійснив занурення (праворуч)

Victor Vescovo is the fourth person to dive to the deepest point on Earth: Challenger Deep in the Mariana Trench. In the process he set a new deep-diving record, reaching a max depth of 10,928 meters / 35,853 feet. We are filming the expedition for a series for Discovery Channel. pic.twitter.com/qb07f77YSF — Atlantic Productions (@AtlanticProds) 13 травня 2019 р.

Команда дослідників занурювалася п'ять разів та відкрила чотири нових види ракоподібних. Тепер науковці перевірять, чи є в істотах, зразки яких вони зібрали, мікропластик.



Дослідники відкрили нові види ракоподібних



Підводний апарат для занурення

Що відомо про Маріанську западину? Довжина Маріанської западини, що лежить в західній частині Тихого океану, становить близько 2,5 тисяч кілометрів, а глибина – 10 тисяч 994 метрів.



В історії зафіксовано три випадки, коли людина змогла досягти найбільших глибин океану. Перше занурення здійснив лейтенант ВМС США Дон Волш та швейцарський інженер Жак Піккар 23 січня 1960 року. У березні 2012 року на дно Маріанської западини опустився режисер Джеймс Кемерон. Останнє занурення глибиною 10 тисяч 927 метрів у 2019 році здійснив Віктор Весково.

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Розкладання сміття