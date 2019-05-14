11:42
14 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Модное падение Путина на льду. Похмелье от "пабеды"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 мая
      Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова
      Вєсті.UA
      19:43, 13 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор: фото

      75 Читати новину українською
      В Марианской впадине нашли пластиковый мусор
      В Марианской впадине нашли пластиковый мусор / BBC

      На глубине около 11 километров в Марианской впадине американский исследователь нашел пластиковый мусор.

      По информации BBC, исследователь Виктор Весково отправился в океан для установления рекорда на самое глубокое погружение.

      Читайте также: 187 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором

      Во время четырехчасового исследования между глубоководных существ были обнаружены также пластиковые пакеты и обертки от конфет. Что интересно, раньше экспедиции такого не видели.

      маріанська западина тихий океан
      Исследователь Виктор Весково, который совершил погружение (справа)

      Команда исследователей погружалась пять раз и открыла четыре новых вида ракообразных. Теперь ученые проверят, есть ли в существах, образцы которых они собрали, микропластик.

      занурення океан
      Исследователи открыли новые виды ракообразных

      маріанська западина
      Подводный аппарат для погружения

      Что известно о Марианской впадине?
      Длина Марианской впадины, лежащей в западной части Тихого океана, составляет около 2,5 тысячи километров, а глубина – 10 тысяч 994 метра.

      В истории зафиксированы три случая, когда человек смог достичь наибольших глубин океана. Первое погружение совершил лейтенант ВМС США Дон Уолш и швейцарский инженер Жак Пикар 23 января 1960 года. В марте 2012 года на дно Марианской впадины опустился режиссер Джеймс Кэмерон. Последнее погружение глубиной 10 тысяч 927 метров в 2019 году совершил Виктор Весково.

      Сколько времени разлагается мусор: детали в инфографике

      сміття розкладається
      Разложение мусора

      blog_ava
      Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака
      сегодня
      2099
      Теги: Экология Рекорды Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нищие: кто на самом деле эти люди и как с ними обращаться
      сегодня , 11:01 Нищие: кто на самом деле эти люди и как с ними обращаться
      Альона Захарова 118
      Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      сегодня , 10:00 Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      Тетяна Мартинюк 309
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сегодня , 08:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 2755
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 мая , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1395
      Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      13 мая , 20:00 Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      Юлія Михайлова 703
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      "Люди просто не успевали убегать": количество погибших в Гватемале возросло до 99
       7 июня 2018 , 09:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук