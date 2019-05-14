В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор: фото
На глубине около 11 километров в Марианской впадине американский исследователь нашел пластиковый мусор.
По информации BBC, исследователь Виктор Весково отправился в океан для установления рекорда на самое глубокое погружение.
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Во время четырехчасового исследования между глубоководных существ были обнаружены также пластиковые пакеты и обертки от конфет. Что интересно, раньше экспедиции такого не видели.
Исследователь Виктор Весково, который совершил погружение (справа)
Команда исследователей погружалась пять раз и открыла четыре новых вида ракообразных. Теперь ученые проверят, есть ли в существах, образцы которых они собрали, микропластик.
Исследователи открыли новые виды ракообразных
Подводный аппарат для погружения
Что известно о Марианской впадине?
Длина Марианской впадины, лежащей в западной части Тихого океана, составляет около 2,5 тысячи километров, а глубина – 10 тысяч 994 метра.
В истории зафиксированы три случая, когда человек смог достичь наибольших глубин океана. Первое погружение совершил лейтенант ВМС США Дон Уолш и швейцарский инженер Жак Пикар 23 января 1960 года. В марте 2012 года на дно Марианской впадины опустился режиссер Джеймс Кэмерон. Последнее погружение глубиной 10 тысяч 927 метров в 2019 году совершил Виктор Весково.
Сколько времени разлагается мусор: детали в инфографике
Разложение мусора