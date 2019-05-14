В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор: фото

На глубине около 11 километров в Марианской впадине американский исследователь нашел пластиковый мусор.

По информации BBC, исследователь Виктор Весково отправился в океан для установления рекорда на самое глубокое погружение.

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Во время четырехчасового исследования между глубоководных существ были обнаружены также пластиковые пакеты и обертки от конфет. Что интересно, раньше экспедиции такого не видели.



Исследователь Виктор Весково, который совершил погружение (справа)

Victor Vescovo is the fourth person to dive to the deepest point on Earth: Challenger Deep in the Mariana Trench. In the process he set a new deep-diving record, reaching a max depth of 10,928 meters / 35,853 feet. We are filming the expedition for a series for Discovery Channel. pic.twitter.com/qb07f77YSF — Atlantic Productions (@AtlanticProds) 13 травня 2019 р.

Команда исследователей погружалась пять раз и открыла четыре новых вида ракообразных. Теперь ученые проверят, есть ли в существах, образцы которых они собрали, микропластик.



Исследователи открыли новые виды ракообразных



Подводный аппарат для погружения

Что известно о Марианской впадине?

Длина Марианской впадины, лежащей в западной части Тихого океана, составляет около 2,5 тысячи километров, а глубина – 10 тысяч 994 метра.



В истории зафиксированы три случая, когда человек смог достичь наибольших глубин океана. Первое погружение совершил лейтенант ВМС США Дон Уолш и швейцарский инженер Жак Пикар 23 января 1960 года. В марте 2012 года на дно Марианской впадины опустился режиссер Джеймс Кэмерон. Последнее погружение глубиной 10 тысяч 927 метров в 2019 году совершил Виктор Весково.

Сколько времени разлагается мусор: детали в инфографике



Разложение мусора