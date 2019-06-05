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      Через серйозні кліматичні зміни людство може загинути через 30 років: дослідження

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      Кліматичні зміни можуть призвести до загибелі людства
      Кліматичні зміни можуть призвести до загибелі людства / blog.mendeley.com

      Кліматичні зміни – це не проблема лише екологів. Це глобальна проблема всього людства, яке може загинути саме з цієї причини до 2050 року. Для того, щоб не допустити перетворення Землі на непридатну до життя планету, людство має радикально скоротити забруднення довкілля.

      Такими є висновки австралійського аналітичного центру Breakthrough National Centre for Climate Restoration. Там стверджують, що загибель людства саме через кліматичні зміни є більш вірогідним варіантом, аніж про це нині думають. Очевидно, поки людей не настільки займає ця тема, бо подібні зміни "виходять за межі людського досвіду з попереднього тисячоліття", пише Vice з посиланням на документ. 

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      "Планетарна і людська системи досягнуть точки неповернення приблизно в середині поточного століття, за якою перетворення Землі на майже не придатну для життя планету призведе до розпаду держав і міжнародного порядку", – вважають вчені. 

      Якщо нінішня екологічна поведінка людства збереже свої негативні тенденції, то з високою вірогідністю температура на планеті підвищиться щонайменше на 3 градуси за Цельсієм. І саме ці три градуси створять нестерпні умови життя на Землі

      Серед потенційних наслідків кліматичних змін дослідники називають:

      • стануть більш відчутними наслідки глобального потепління, зокрема стрімко руйнуватимуться природні екосистеми включно із екосистемами коралових рифів, лісів Амазонки й екосистеми Арктики;
      • значні площі планети стануть непридатними до життя. Це, у свою чергу, спричинить переселення близько мільярда людей;
      • два мільярди людей зіштовхнуться з нестачею води;
      • аграрний сектор у субтропічних зонах занепаде;
      • розпочнеться криза продовольства.

      "За найгіршим сценарієм, у 2050 році світ буде охоплений соціальним занепадом і відвертим хаосом. Але існує коротке вікно можливостей для оголошення надзвичайного стану і глобальної мобілізації ресурсів. Тут логістичний і планувальний досвід сектору оборони може зіграти особливу роль", – зазначив один з авторів дослідження Девід Спратт.

      Фахівці вважають, щоб уникнути жахливих наслідків зміни клімату треба кардинально змінити підхід до промислового сектору і зосередитись на побудові системи з нульовими викидами. Такий крок за масштабами порівнюють із мобілізацією Другої Світової війни, проте переконують – це єдиний шанс відновити екологічні показники планети. Але хитрувати – тут ми щось зробимо, а тут залишимо, як є – вже не вийде.

      "Навіть за умови підвищення температури на 2 градуси за Цельсієм, більш ніж мільярд людей буде потрібно переселити. Масштаби знищення (екосистем – 24 канал) виходять за межі нашої здатності їх змоделювати. Кінець людської цивілізації дуже вірогідний", – дають невтішній прогнози у досілдженні. 

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      Теги: Екологія клімат
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