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      Из-за сильного тумана столкнулось семь машин: фото последствий ДТП на Ровненщине

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      Столкновение автомобилей на Ровненщине / rv.npu.gov.ua

      Из-за сильного тумана и скользкой дороги на Ровненщине столкнулось семь машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

      Массовая авария произошла около восьми часов утра на подъезде к Ровно. По предварительной информации, травмировались два человека. В частности, одну из пострадавших зажало в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровненской области.

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      В то время был настолько сильный туман, что видимость составляла до 30 метров. Детали столкновения устанавливают правоохранители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

      "Наши сотрудники с целью недопущения возможного возгорания сняли клеммы с аккумуляторов, отключили их из наиболее пострадавших автомобилей. Также провели смытие горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги", – сообщил спикер ГСЧС Ровненщины Дмитрий Мельник.

      Смотрите фото Национальной полиции Украины:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция ГСЧС Ровно Аварии и ДТП
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