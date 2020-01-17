Из-за сильного тумана столкнулось семь машин: фото последствий ДТП на Ровненщине

Из-за сильного тумана и скользкой дороги на Ровненщине столкнулось семь машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Массовая авария произошла около восьми часов утра на подъезде к Ровно. По предварительной информации, травмировались два человека. В частности, одну из пострадавших зажало в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровненской области.

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В то время был настолько сильный туман, что видимость составляла до 30 метров. Детали столкновения устанавливают правоохранители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

"Наши сотрудники с целью недопущения возможного возгорания сняли клеммы с аккумуляторов, отключили их из наиболее пострадавших автомобилей. Также провели смытие горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги", – сообщил спикер ГСЧС Ровненщины Дмитрий Мельник.

Смотрите фото Национальной полиции Украины: