Через сильний туман зіштовхнулося сім машин: фото наслідків ДТП на Рівненщині

Через сильний туман та слизьку дорогу на Рівненщині зіштовхнулися сім машин. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало двоє осіб.

Масова аварія сталася близько восьмої години ранку на під'їзді до Рівного. За попередньою інформацією, травмувалось двоє осіб. Зокрема, одну з постраждалих затиснуло в автомобілі. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

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В той час був настільки сильний туман, що видимість становила до 30 метрів. Деталі зіткнення встановлюють правоохоронці. На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.

"Наші співробітники з метою недопущення можливого займання зняли клеми з акумуляторів, відключили їх з найбільш постраждалих автомобілів. Також провели змиття паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги", – повідомив речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник.

Дивіться фото Національної поліції України: