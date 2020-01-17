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      Через сильний туман зіштовхнулося сім машин: фото наслідків ДТП на Рівненщині

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      Зіткнення автомобілів на Рівненщині / rv.npu.gov.ua

      Через сильний туман та слизьку дорогу на Рівненщині зіштовхнулися сім машин. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало двоє осіб.

      Масова аварія сталася близько восьмої години ранку на під'їзді до Рівного. За попередньою інформацією, травмувалось двоє осіб. Зокрема, одну з постраждалих затиснуло в автомобілі. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

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      В той час був настільки сильний туман, що видимість становила до 30 метрів. Деталі зіткнення встановлюють правоохоронці. На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.

      "Наші співробітники з метою недопущення можливого займання зняли клеми з акумуляторів, відключили їх з найбільш постраждалих автомобілів. Також провели змиття паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги", – повідомив речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник.

      Дивіться фото Національної поліції України:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Поліція Новини України Аварії та ДТП Рівне ДСНС
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