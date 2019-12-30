Трагічна ДТП на Рівненщині забрала життя 10-річної дівчинки: машину розірвало навпіл – фото

У Рівненській області на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Дорогобуж вночі, 30 грудня сталося потрійне ДТП. В результаті аварії загинула 10-річна дівчинка.

Батька загиблої дівчинки із відкритим переломом ноги і закритою черепно-мозковою травмою відправили у лікарню. У нього взяли зразки крові для визначення стану сп'яніння. Про це повідомляє пресцентр обласної поліції.

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Правоохоронці встановили, що 46-річний житель села Дорогобуж, водій автомобіля Renault Rapid, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім – з Mercedes Vito, який рухався за ним.

Від удару Renault Rapid розбило вщент, а Volkswagen Crafter вилетів в кювет.

Від отриманих травм на місці аварії загинула 10-річна пасажирка Renault Rapid – донька водія автомобіля.

За результатами огляду водії Volkswagen Crafter – 47-річний житель Київської області і водій Mercedes Vito – 36-річний іноземець були тверезі.

Слідчі почали досудове розслідування за фактом смерті дитини.

Смертельна ДТП на Рівненщині / фото Нацполіції