Смертельна ДТП на Запоріжжі: п'яний водій "дев'ятки" врізався у вантажівку – фото
У Запорізькій області в результаті зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ-2109" та вантажівки "Mercedes-Benz Atego 816L" загинули двоє людей, ще двоє постраждали.
Затриманий водій легкового автомобіля, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на перехресті не надав перевагу в русі вантажівці. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
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В результаті аварії двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ", чоловік 1979 і 1996 року народження померли під час надання медичної допомоги. Ще один пасажир, чоловік 1987 року народження, і водій автомобіля "ВАЗ" були госпіталізовані.
Водій "дев'ятки" вижив і перебуває у лікарні з травмами / фото Нацполіції
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Як в Україні карають за водіння у нетверезому вигляді
Відзначимо, що у листопаді 2018 року в Україні ввели кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді.
За водіння в стані алкогольного сп'яніння передбачається штраф у розмірі:
- 10,2 тисячі гривень і позбавлення прав на 1 рік,
- водія, якого двічі протягом 5 років піддавали адміністративному покаранню за керування транспортними засобами в стані сп'яніння, штрафують на 40,2 тисячі гривень і позбавляють права керування транспортними засобами на 10 років.