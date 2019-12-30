14:40
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Смертельна ДТП на Запоріжжі: п'яний водій "дев'ятки" врізався у вантажівку – фото

      884 Читать новость на русском
      ДТП на Запоріжжі / zp.npu.gov.ua

      У Запорізькій області в результаті зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ-2109" та вантажівки "Mercedes-Benz Atego 816L" загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

      Затриманий водій легкового автомобіля, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на перехресті не надав перевагу в русі вантажівці. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

      Дивіться також: Моторошна ДТП під Києвом: Chevrolet протаранив Land Rover і згорів дотла – відео

      В результаті аварії двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ", чоловік 1979 і 1996 року народження померли під час надання медичної допомоги. Ще один пасажир, чоловік 1987 року народження, і водій автомобіля "ВАЗ" були госпіталізовані.


      Водій "дев'ятки" вижив і перебуває у лікарні з травмами / фото Нацполіції

      Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

      Як в Україні карають за водіння у нетверезому вигляді

      Відзначимо, що у листопаді 2018 року в Україні ввели кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді.

      За водіння в стані алкогольного сп'яніння передбачається штраф у розмірі:

      • 10,2 тисячі гривень і позбавлення прав на 1 рік,
      • водія, якого двічі протягом 5 років піддавали адміністративному покаранню за керування транспортними засобами в стані сп'яніння, штрафують на 40,2 тисячі гривень і позбавляють права керування транспортними засобами на 10 років.
      Новий рік 2020: як прикрасити кімнати в домі на свята і не витратити зайвого
      сьогодні
      8059
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Алкоголь Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 6
      сьогодні , 13:02 На війні з 18 років: дівчина-піхотинець про роль жінки на передовій
      Богдан Мірошниченко 754
      сьогодні , 12:58 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1639
      сьогодні , 12:00 Підсумки роботи Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му
      Олексій Гончарук 137
      сьогодні , 11:20 Новий рік 2020: як прикрасити кімнати в домі на свята і не витратити зайвого
      Олена Булан 8059
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук