Смертельна ДТП на Запоріжжі: п'яний водій "дев'ятки" врізався у вантажівку – фото

У Запорізькій області в результаті зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ-2109" та вантажівки "Mercedes-Benz Atego 816L" загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

Затриманий водій легкового автомобіля, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на перехресті не надав перевагу в русі вантажівці. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

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В результаті аварії двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ", чоловік 1979 і 1996 року народження померли під час надання медичної допомоги. Ще один пасажир, чоловік 1987 року народження, і водій автомобіля "ВАЗ" були госпіталізовані.



Водій "дев'ятки" вижив і перебуває у лікарні з травмами / фото Нацполіції

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Як в Україні карають за водіння у нетверезому вигляді

Відзначимо, що у листопаді 2018 року в Україні ввели кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді.

За водіння в стані алкогольного сп'яніння передбачається штраф у розмірі: