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      Смертельное ДТП на Запорожье: пьяный водитель "девятки" врезался в грузовик – фото

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      ДТП на Запорожье / zp.npu.gov.ua

      В Запорожской области в результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ-2109" и грузовика "Mercedes-Benz Atego 816L" погибли два человека, еще двое пострадали.

      Задержан водитель легкового автомобиля, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке не предоставил преимущество в движении грузовику. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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      В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 годов рождения, умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" были госпитализированы.


      Водитель "девятки" выжил и находится в больнице с травмами / фото Нацполиции

      Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

      Как в Украине наказывают за вождение в нетрезвом виде

      Отметим, что в ноябре 2018 года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

      За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере:

      • 10,2 тысячи гривен и лишение прав на 1 год,
      • водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тысячи гривен и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Алкоголь Новости Запорожья
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