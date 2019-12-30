Смертельное ДТП на Запорожье: пьяный водитель "девятки" врезался в грузовик – фото

В Запорожской области в результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ-2109" и грузовика "Mercedes-Benz Atego 816L" погибли два человека, еще двое пострадали.

Задержан водитель легкового автомобиля, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке не предоставил преимущество в движении грузовику. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 годов рождения, умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" были госпитализированы.



Водитель "девятки" выжил и находится в больнице с травмами / фото Нацполиции

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Как в Украине наказывают за вождение в нетрезвом виде

Отметим, что в ноябре 2018 года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере: