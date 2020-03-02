Из-за сильной засухи в водохранилище в Крыму появились острова: фото
Проблемы с водой в Крыму видны невооруженным глазом. Так, из-за обмеления Тайганского водохранилища на нем начали появляться острова.
Водохранилище расположено в Белогорском районе Крыма. Процесс обмеления к тому же активно продолжается: если в январе уровень воды еще был довольно высоким, то уже в конце февраля начали появляться острова. Об этом информируют "Крым. Реалии".
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Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, напротив, был выше зимнего. Но в этом году зима была мизерной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать ничего,
– рассказал житель Белогорского района Крыма, активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов.
Он добавил, что несмотря на то, что Тайганское водохранилище мелеет, основной удар теперь ложиться на Белогорское водохранилище. Очевидно, его ресурсов на долго тоже не хватит.
На водохранилище начали появляться острова, все – из-за недостатка воды / "Крым. Реалии"
Тайганское водохранилище в Крыму
Проблемы с водой в Крыму: детали
- До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Ее подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украина водоснабжение прекратила.
- Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха. В частности, пересохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу.
- Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными. А в январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.