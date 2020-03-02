Из-за сильной засухи в водохранилище в Крыму появились острова: фото

Проблемы с водой в Крыму видны невооруженным глазом. Так, из-за обмеления Тайганского водохранилища на нем начали появляться острова.

Водохранилище расположено в Белогорском районе Крыма. Процесс обмеления к тому же активно продолжается: если в январе уровень воды еще был довольно высоким, то уже в конце февраля начали появляться острова. Об этом информируют "Крым. Реалии".

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Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, напротив, был выше зимнего. Но в этом году зима была мизерной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать ничего,

– рассказал житель Белогорского района Крыма, активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

Он добавил, что несмотря на то, что Тайганское водохранилище мелеет, основной удар теперь ложиться на Белогорское водохранилище. Очевидно, его ресурсов на долго тоже не хватит.



На водохранилище начали появляться острова, все – из-за недостатка воды / "Крым. Реалии"

Тайганское водохранилище в Крыму

Проблемы с водой в Крыму: детали