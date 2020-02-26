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      Пристайко о водоснабжении Крыма: Восстановим все, когда РФ уберется с полуострова

      - Читати новину українською
      Когда Украина возобновит водоснабжение Крыма / 24 канал

      Аннексированный Россией Крым с 2014 года, то есть после аннексии, остался без пресной воды из Украины. Из-за этого полуостров усыхает. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить поставки, но только когда Россия уберется с территории нашей страны.

      Пока крымский полуостров находится под оккупацией, согласно международным конвенциям, ответственность за оккупированную территорию должен нести страна-оккупант. Об этом сказал Вадим Пристайко в кулуарах форума Age of Crimea.

      К теме: В каком случае Украина готова возобновить водоснабжение Крыма: ответ Данилова

      Пристайко отметил, что оккупация Крыма многогранна, начиная от человеческих проблем и заканчивая экономическими. К примеру, захват наших предприятий, многие судебные вопросы, которые сейчас находятся в рассмотрении.

      Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинском Автономную Республику Крым. Сейчас, когда она под оккупацией ответственность за оккупированную территорию должна нести страна-оккупант. Это мы и доказываем Российской Федерации. Убирайтесь с территории, тогда восстановим все, что было, опять же, мирным путем,
      – подчеркнул министр.


      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко/ Фото: Getty Images

      Что известно о поставках воды в Крым: главное

      • До аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с Крымом. После российской агрессии в 2014 году поставки прекращены.
      • Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, так как Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизилово вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и бесплодные. В января 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
      • В конце января 2020 году в украинской прессе появилась информация о том, что наша власть рассматривает вариант продажи воды из Днепра в подконтрольный России Крым.

      Больше о том, как нехватка воды влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.

       

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Водоснабжение Вода в Крыму
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