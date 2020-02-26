Пристайко о водоснабжении Крыма: Восстановим все, когда РФ уберется с полуострова

Аннексированный Россией Крым с 2014 года, то есть после аннексии, остался без пресной воды из Украины. Из-за этого полуостров усыхает. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить поставки, но только когда Россия уберется с территории нашей страны.

Пока крымский полуостров находится под оккупацией, согласно международным конвенциям, ответственность за оккупированную территорию должен нести страна-оккупант. Об этом сказал Вадим Пристайко в кулуарах форума Age of Crimea.

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Пристайко отметил, что оккупация Крыма многогранна, начиная от человеческих проблем и заканчивая экономическими. К примеру, захват наших предприятий, многие судебные вопросы, которые сейчас находятся в рассмотрении.

Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинском Автономную Республику Крым. Сейчас, когда она под оккупацией ответственность за оккупированную территорию должна нести страна-оккупант. Это мы и доказываем Российской Федерации. Убирайтесь с территории, тогда восстановим все, что было, опять же, мирным путем,

– подчеркнул министр.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко/ Фото: Getty Images

Что известно о поставках воды в Крым: главное

До аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с Крымом. После российской агрессии в 2014 году поставки прекращены.

Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, так как Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизилово вблизи Севастополя полностью высохло озеро.

Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и бесплодные. В января 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.

В конце января 2020 году в украинской прессе появилась информация о том, что наша власть рассматривает вариант продажи воды из Днепра в подконтрольный России Крым.

Больше о том, как нехватка воды влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.