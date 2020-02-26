Пристайко про водопостачання у Крим: Відновимо все, коли РФ забереться з півострова

Анексований Росією Крим з 2014 року, тобто після анексії, залишився без прісної води з України. Через це півострів всихає. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна готова відновити постачання, але лише коли Росія забереться з території нашої країни.

Поки кримський півострів перебуває під окупацією, згідно з міжнародними конвенціями, відповідальність за окуповану територію має нести країна-окупант. Про це сказав Вадим Пристайко у кулуарах форуму Age of Crimea.

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Пристайко наголосив, що окупація Криму є багатогранною, починаючи від людських проблем і закінчуючи економічними. До прикладу, захоплення наших підприємств, багато судових питань, які зараз перебувають у розгляді.

Наша політика залишається незмінною: ми постачали воду в українську Автономну Республіку Крим. Зараз, коли вона під окупацією відповідальність за окуповану територію має нести країна-окупант. Це ми й доводимо Російській Федерації. Забирайтесь з території, тоді ми відновимо все, що було, знов таки, мирним шляхом,

– наголосив міністр.



Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко / Фото: Getty Images

Що відомо про постачання води у Крим: головне

До анексії Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал. Він з'єднує головне русло Дніпра з Кримом. Після російської агресії у 2014 році постачання припинили.

Криза з водою на півострові почалася влітку 2018 року, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.

Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені й неродючі. У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.

У кінці січня 2020 року в українській пресі з'явилась інформація про те, що наша влада розглядає варіант продажу води з Дніпра у підконтрольний Росії Крим.

Більше про те, як нестача води впливає на окупацію півострова– читайте у матеріалі 24 каналу.