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      Через сильну посуху на водосховищі у Криму з’явились острови: фото

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      Таким Тайганське водосховище було ще у січні / "Крим реалії"

      Проблеми з водою у Криму видно неозброєним оком. Так, через обміління Тайганського водосховища на ньому почали з’являтися острови.

      Водосховище розташоване у Білогірському районі Криму. Процес обміління до того ж активно триває: якщо у січні рівень води ще був доволі високим, то вже вкінці лютого почали з’являтися острови. Про це інформують "Крим. Реалії".

      Заява: Пристайко про водопостачання у Крим: Відновимо все, коли РФ забереться з півострова

      Зазвичай навесні після зимових опадів рівень води в Тайганському водосховищі, навпаки, був вищим зимового. Але цього року зима була мізерною на опади, а споживання не припинялося, воду зливали всю зиму. Тепер зливати нічого,
      – розповів житель Білогірського району Криму, активіст руху "Вільний Крим" Решад Меметов.

      Він додав, що зважаючи на те, що Тайганське водосховище міліє, основний удар тепер лягатиме на Білогірське водосховище. Вочевидь, його ресурсів на довго теж не вистачить.


      На водосховищі почали з'являтися острови, все – через нестачу води/ "Крим. реалії"

      Тайганське водосховище у Криму

      Проблеми з водою у Криму: деталі

      • До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.
      • Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
      • Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Вода в Криму
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