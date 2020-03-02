Через сильну посуху на водосховищі у Криму з’явились острови: фото

Проблеми з водою у Криму видно неозброєним оком. Так, через обміління Тайганського водосховища на ньому почали з’являтися острови.

Водосховище розташоване у Білогірському районі Криму. Процес обміління до того ж активно триває: якщо у січні рівень води ще був доволі високим, то вже вкінці лютого почали з’являтися острови. Про це інформують "Крим. Реалії".

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Зазвичай навесні після зимових опадів рівень води в Тайганському водосховищі, навпаки, був вищим зимового. Але цього року зима була мізерною на опади, а споживання не припинялося, воду зливали всю зиму. Тепер зливати нічого,

– розповів житель Білогірського району Криму, активіст руху "Вільний Крим" Решад Меметов.

Він додав, що зважаючи на те, що Тайганське водосховище міліє, основний удар тепер лягатиме на Білогірське водосховище. Вочевидь, його ресурсів на довго теж не вистачить.



На водосховищі почали з'являтися острови, все – через нестачу води/ "Крим. реалії"

Тайганське водосховище у Криму

Проблеми з водою у Криму: деталі