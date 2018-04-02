Из-за стремительной оттепели на Сумщине затопило город Ахтырку

На Сумщине затопило часть города Ахтырка и некоторые села вблизи Сум. Причиной стихийного бедствия спасатели называют стремительную оттепель. Дамба не выдержала потока талой воды, которая со вчерашней ночи переливается через дамбу и каскадом наполняет другие водоемы, в том числе и реку, которая протекает через город.

В эпицентре ахтырского наводнения оказались жители частного сектора, расположенного вдоль русла реки, и часть центра города. Первые сообщения о наводнении стали поступать спасателям с 1 часа ночи. Люди говорят, что вода достигла метрового уровня, подтапливая дома и хозяйственные помещения.

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По предварительной информации из 25 подтопленных зданий эвакуировали почти полсотни человек. Из них шестерых – временно поселили в местном отеле, 3 госпитализировали в больницу. Остальные разъехались по родным и близким. Также временно остановили работу 6 электроподстанций Ахтырки.

Нам пришлось разрушить объездную дорогу, чтобы провести земляные работы и спустить воду, потом будем решать, что делать с ней дальше. Когда сойдет вода, будем проводить откачку из подвалов, домов,

– сказал городской глава Ахтырки Игорь Алексеев.

Похожая ситуация и в некоторых селах близ Сум.

Потоки воды с поля смывают асфальт с проезжей части. Люди заблокированы в своих домах и собственными силами пытаются откачать воду из помещений.

Полиция на плавсредствах, продолжает патрулировать подтопленные районы. Также на месте работают спасатели и бригады скорой помощи.