Через стрімку відлигу на Сумщині затопило місто Охтирку

На Сумщині затопило частину міста Охтирка та деякі села поблизу Сум. Причиною стихійного лиха рятувальники називають стрімку відлигу. Дамба не витримала потоку талої води. Яка від учорашньої ночі переливається через дамбу та каскадом наповнювала інші водойми, зокрема й річку, що протікає через місто.

В епіцентрі охтирської повені опинились мешканці приватного сектору, що розташований уздовж русла ріки та частина центру міста. Перші повідомлення про повінь стали надходити до рятувальників з 1 години ночі. Люди кажуть, що вода сягла метрового рівня, підтоплюючи будинки та господарські приміщення.

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За попередньою інформацією з 25 підтоплених будівель евакуювали майже півсотні людей. З них шестеро – тимчасово поселили в місцевому готелі, 3 госпіталізували до лікарні. Інші роз'їхались по рідних та близьких. Також тимчасово зупинили роботу 6 електропідстанцій Охтирки.

Нам довелося зруйнувати об’їзну дорогу, щоб провести земляні роботи і спустити воду, потім будемо вирішувати, що робити з нею далі. Як зійде вода, то будемо проводити відкачку з підвалів, будинків,

– сказав міський голова Охтирки Ігор Алєксєєв.Подібна ситуація і в деяких селах поблизу Сум.

Потоки води з поля змивають асфальт із проїжджої частини. Люди заблоковані у своїх оселях івласними силами намагаються відкачати воду з помешкань.

Поліція на плавзасобах, продовжує патрулювати підтоплені райони. Також на місці працюють рятувальники та бригади швидкої допомоги