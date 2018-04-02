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На Полтавщині швидке танення снігу спровокувало паводки

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Паводок у Полтаві
Паводок у Полтаві / poltava.to

У посиленому режимі працюють полтавські рятувальники. Стрімке танення снігу наробило шкоди по всій області. Впродовж доби було більше півсотні викликів. Вода затопила приватні господарства та навіть автошляхи.

В управлінні ДСНС у Полтавській області, що наразі по Полтаві є 6 викликів від громадян з проханням відкачати воду, (у Полтаві працює 5 машин) по області таких викликів — 29.

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Критична ситуація із підтопленням була 1 квітня, пішла під воду вулиця Лугова (на якій поліція перекривала рух транспорту), також затопило Гожули та Вакуленці, провулок Рибальській, де на парковках автомобілі затопило майже наполовину.

Через інтенсивне танення снігу сталося три випадки затоплення автошляхів від 20 до 30 сантеметрів води,
– повідомила речниця ГУ ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко.

Теги: Новини України Повінь в Україні Новини Полтави
Джерело: 24 Канал
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