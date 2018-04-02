На Полтавщине быстрое таяние снега спровоцировало паводки

В усиленном режиме работают полтавские спасатели. Стремительное таяние снега наделало вреда по всей области. В течение суток было более полусотни вызовов. Вода затопила частные хозяйства и даже автодороги.

В управлении ГСЧС в Полтавской области, сейчас по Полтаве есть 6 вызовов от граждан с просьбой откачать воду, (в Полтаве работает 5 машин) по области таких вызовов — 29.

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Критическая ситуация с подтоплением была 1 апреля, ушла под воду улица Луговая (на которой полиция перекрывала движение транспорта), также затопило Гожули и Вакуленцы, переулок Рыбальский, где на парковках автомобили затоплены почти наполовину.

Из-за интенсивного таяния снега произошло три случая затопления автодорог от 20 до 30 сантеметров воды,

— сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.