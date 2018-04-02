На Сумщині поліція пересіла на човни через підтоплену частину міста: фотофакт

Частину Охтирки на Сумщині підтопило, на допомогу населенню підняли весь особовий склад місцевої поліції. Правоохоронці на плавзасобах патрулюють, доправляють людей у безпечне місце та підтримують на вулицях міста громадський порядок.

Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

Читайте також: Повінь в Україні: Дунай затопить половину Вилково та частину порту в Рені

Повідомлення про повінь почали надходити до чергової частини охтирської поліції відразу після 00:01 години. За даними мешканців, вода піднялась майже на метр, були підтоплені будинки та господарські приміщення.



"По тривозі негайно був піднятий весь особовий склад нашого підрозділу. Головним нашим завданням було не допустити в таких складних умовах смерті чи травматизму людей, забезпечити безпечний рух на автодорогах та громадський порядок, при цьому виключивши будь-яку можливість мародерства чи крадіжок", – зазначив начальник Охтирського відділення поліції Руслан Кладько.



Працівники поліції працюють разом з рятувальниками. Вони збирають з підтоплених осель людей, хто не зміг самостійно покинути район лиха. Потерпілих приймає міська лікарня, також їх доправляють до місцевого готелю та будівлі міськвиконкому.

З 25 підтоплених будинків евакуйовано 43 людини, з яких 6 – тимчасово розміщені у готелі "Нафтовик", 1 особа госпіталізована до Охтирської центральної райлікарні, решта знаходяться у близьких,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Наразі тривають рятувальні роботи.

До слова, через підняття рівня води в річці Дунай в районі міста Вилкове Одеської області під загрозою затоплення опинилося майно близько 100 тисяч жителів регіону.